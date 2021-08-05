Омские эксперты прокомментировали уровень политической конкуренции на предстоящих выборах.

Напомним, что избирательная комиссия Омской области завершила регистрацию списков кандидатов на выборах депутатов областного парламента седьмого созыва.

В итоге зарегистрированы списки кандидатов по единому областному избирательному округу в общем количестве 455 человек, выдвинутые семью региональными отделениями политических партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинула в составе списка 79 кандидатов, «КПРФ» – 77 кандидатов, «ЛДПР» – 49 кандидатов, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» – 59 кандидатов, «НОВЫЕ ЛЮДИ» – 43 кандидата, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 60 кандидатов, «КОММУНИСТЫ РОССИИ» – 88 кандидатов.

Тамара Синичникова, член общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель регионального отделения «Союза женщин России»:

– Мы видим, что количество партий увеличивается, активизируются общественные движения, и сейчас поднимается немало злободневных вопросов: санитарно-эпидемиологическая обстановка, непростая ситуация с занятостью населения, если говорить конкретно о нашем регионе, это еще и вопрос экологии. Конечно же, избиратели ждут от потенциальных депутатов Госдумы и Заксобрания улучшения качества жизни, решения самых насущных проблем. Я представляю «Союз женщин России», и для меня очень важен вопрос, как будущие депутаты будут защищать вопросы материнства, детства, семьи, как они будут способствовать решению Национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование». Потому что все это напрямую связано с каждой омской семьей.

Я возлагаю большие надежды на общественных наблюдателей. В этот раз было подписано много соглашений с общественными организациями, и это должно только сработать в плюс для того, чтобы выборы были более прозрачными и гласными.

Немаловажен и тот факт, что выборы в этом году будут многодневными. Это даст возможность избирателю подумать над своим решением, подумать о том, когда ему удачнее прийти и проголосовать в более безопасных условиях.

Надежда Чекалева, член Общественной палаты Омской области,

член общественного штаба по наблюдению за выборами:

– Как у гражданина и жителя Омской области у меня очень большие ожидания по поводу предстоящих выборов. Хочется видеть обновление состава депутатского корпуса и качества работы народных избранников. Я как представитель системы образования хотела бы увидеть новые реальные шаги по развитию сферы образования. Надеюсь, что кандидаты, а в дальнейшем и депутаты будут больше информировать население о своей деятельности, чтобы у людей не возникало впечатления о депутатском корпусе как закрытом клубе. Широкому кругу населения не всегда доступна информация о конкретных результатах работы депутатов.

Что касается политической борьбы, нам, избирателям, хочется, чтобы она была честной. Не надо лить друг на друга грязь, вспоминая прошлые обиды. Все 455 кандидатов – люди с разными взглядами и своими амбициями. Хочется, чтобы они свою энергию направляли на благое дело. Как член Общественной палаты Омской области и общественного штаба по наблюдению за выборами я буду содействовать тому, чтобы борьба велась честно и открыто. Мне кажется, наступил период конструктивного обсуждения программ кандидатов. Должны быть ясные и понятные людям предложения: что кандидаты намерены делать с первого дня работы в качестве депутата. Если наши депутаты научатся принимать ответственность на себя, накал ненужных политических страстей снизится. Жители Омской области должны верить тому, кого мы выберем. Сейчас начнется агитация, кандидаты будут проводить встречи рассказывать о своих программах. Избирателям не стоит относится к этому индифферентно. Надо вникать в суть предложений и понимать, кому делегировать свой голос, чтобы потом тоже нести ответственность за свой выбор.

Сюзанна Егиян, член Общественной палаты Омской области,

член общественного штаба по наблюдению за выборами:

– Кандидатам сейчас в условиях конкуренции необходимо предлагать свои программы, общаться с избирателями. Очень важно показать свои личностные достижения. По моему субъективному мнению, люди голосуют за человека. Новые кандидаты, даже если они еще молоды, имеют свежий взгляд на развитие региона, на решение текущих проблем. Готовность кандидата к работе в политике определяется его профессиональными навыками, знание проблем, с которыми сталкиваются жители, опыт общественной работы. Молодежь, которая сейчас идет в политику, имеет возможность учиться у опытных парламентариев, старших товарищах.

Напомним, что выборы в Государственную думу Российской Федерации и Законодательное собрание Омской области будут проходить в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.

Лев Миндалев