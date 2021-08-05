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Общество5 августа 2021 13:15

С Днем города поздравили 103-летнюю омичку

Она попала в Омск во время Великой Отечественной Войны
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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С наступающим праздником омичку-долгожительницу поздравили от лица мэра.

С наступающим праздником омичку-долгожительницу поздравили от лица мэра.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В преддверии Дня города в рамках акции «Забота» поздравили 103-летнюю жительницу Омска Феоктисту Андриановну Вагину.

Она родилась в 7 октября 1918 года в деревне Собакино Горьковской области. Закончила школу и получила образование стенографистки. После вышла замуж и переехала в Харьков. Там ее семью застала война. Феоктиста Андриановна в 1941 году поступила в 3-й гвардейский кавалерийский дивизион, с которым отправилась на фронт и прошла путь от Харькова до Подмосковья. Потом женщина получила ранение в голову и после лечения перебралась в Омск, где жили ее родные. После войны возвращаться в Харьков женщина не стала, а осела в Омске и долгое время проработала в Омском областном управлении связи секретарем-стенографисткой. Потом до пенсии трудилась приемщицей заказов и вела бухгалтерию телеателье. Сейчас долгожительнице исполнилось 103 года. У Феоктисты Андриановны есть дочь, трое внуков и четверо правнуков.

От лица мэра Омска долгожительницу поздравили с наступающим Днем города и вручили памятный подарок.