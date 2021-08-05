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Общество5 августа 2021 12:41

На крыше исторического здания в Омске нашли револьвер 19 века

Его обнаружили рабочие, чинившие кровлю
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Револьвер проржавел полностью, а деревянная рукоять успела сгнить.

Револьвер проржавел полностью, а деревянная рукоять успела сгнить.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Неожиданную находку сделали рабочие при реконструкции крыши старинного здания на улицы Гагарина. Совсем недалеко от здания омской администрации. Там проводится капитальный ремонт дома и рабочие добрались до кровли. Когда сняли старое покрытие и убрали застарелый слой пыли и грязи, увидели старинный револьвер. Бригадир пошел с находкой в полицию.

Эксперты осмотрели находку, но точно ничего определить пока не удалось. Погребенное под 50-сантиметровым слоем грязи оружие пролежало слишком долго и успело сильно заржаветь. Не удалось даже точно установить марку и год выпуска. Но, как отметили в пресс-службе полиции, похожие револьверы выпускали в России в конце 19 века. По факту обнаружения оружия сейчас проходит проверка.