В аэропорту «Омск-Центральный» выявили запрещенную к ввозу продукцию

30 и 31 июля специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области в воздушном пункте пропуска «Омск-Центральный» при досмотре ручной клади и багажа пассажиров, прибывших авиатранспортом в г.Омск из Республики Таджикистан, выявлено 2 партии запрещенной к ввозу растительной продукции (фрукты, сухофрукты) общим весом более 15 кг.

Согласно законодательству, изъятая продукция уничтожена под контролем специалистов отдела карантина растений Управления.

Всего с начала года в ручной клади пассажиров авиатранспорта выявлено более 126 кг запрещенной к ввозу растительной продукции.

Ограничения на ввоз подкарантинной продукции в багаже и ручной клади пассажиров из стран ближнего зарубежья введены Россельхознадзором в 2012 году и продолжают действовать по настоящее время.