В Омске до конца года появится пять новых светофоров

В Омске на проблемных участках установят новые светофоры.

В Омске активно благоустраивают не только общественные территории, но и дороги. Заменяют асфальт, бордюры и новые знаки, оборудуют светофоры. Сейчас в городе по подсчетам администрации работают 354 светофора. За их работой следят специалисты департамента транспорта, постоянно регулируя режим их работы. Если возникают проблемные ситуации, специалисты анализируют дорожную обстановку и корректируют время проезда.

До конца этого года в Омске должны появиться еще 5 новых светофора. Их установят на проблемных перекрестах по следующим адресам:

- 20 лет РККА и 20-й Линии,

- Госпитальной и 10-й Ремесленной,

- проспекту К. Маркса и улице Красных Зорь,

- по улицам 60 лет Победы и Суворова в районе строящегося нового Омского кадетского военного корпуса.