Медведица Забава из Большереченского зоопарка показала, как ловит рыбу в реке

Забаве нравится «ловить» рыбу самой. Фото: Наталья Болотова

Единственный в России сельский зоопарк, расположенный в поселке Большеречье Омской области, периодически рассказывает о жизни и приключениях своих подопечных. Недавно поделились целой серией роликов о том, как кормят диких животных.

Сейчас в регионе стоит удушливая жара. Полярная медведица Забава, организм которой не слишком хорошо приспособлен для такой температуры воздуха, большую часть времени проводит в собственном бассейне. Ее вольер расположен так, что прямо через него протекает река Большая.

А, чтобы Забаве было не скучно принимать водные процедуры, ей предлагают самой «порыбачить». Игра состоит в том, что ей кидают большую трубу, внутри которой заложили форель. Медведица вытряхивает рыбу в реку и с азартом начинает прыгать и ловить ее. «Охотницу» не смущает, что та уже и так мертва и точно никуда не уплывет.

Собрат Забавы гималайский мишка Кузя спасается от зноя, поедая «мороженое» – любимые фрукты во льду.

Для обезьян придумали другую игру. Им предлагается самим найти лакомства, спрятанные среди бумаги, что животные увлеченно и делают.

А тигр Шаман с интересом изучает гостинцы из мешка, который надо достать с дерева.