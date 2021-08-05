Омским школам разрешили самим вводить дистанционку

Директора школ сами решат, когда переходить на удаленку. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омской области продолжает распространяться ковид. Третья волна сейчас в самом разгаре, количество ежедневных заражений близится к 400, а вакцинация идет активно, но все же довольно небольшими темпами. Совсем скоро начнется учебный год и многие родители переживают, что в таких условиях дети могут легко заразиться. Но и массового перевода на удаленку все же никому не хочется.

В Минпросвещения подготовили законопроект, который позволит руководству детских садов, школ и других учебных заведений самостоятельно водить дистанционный формат обучения, опираясь на эпидемиологическую ситуацию в отдельном учреждении. Конечно, если руководство примет решение перевести воспитанников на удаленку, то должно обеспечить учебный процесс в полной мере, отмечается в законопроекте.