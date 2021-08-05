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Общество5 августа 2021 10:18

Омский врач назвал новые симптомы коронавируса

Ковид может маскироваться под обычную простуду.
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Почти полмиллиона омичей уже вакцинировались.

Почти полмиллиона омичей уже вакцинировались.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все новые и новые данные появляются о коронавирусе. Исследования показали, что у этого опасного заболевания могут быть дополнительные проявления. О новых симптомах сегодня на пресс-конференции в Доме журналиста рассказала омский врач, заведующая терапевтическим отделением № 2 поликлиники № 4 Наталья Кузнецова.

По ее словам, ковид может маскироваться под обычную простуду.

- Существуют и симптомы респираторной инфекции, но они достаточно скудны, - сказала Наталья Кузнецова. - При заражении будет небольшая заложенность носа, появятся симптомы интоксикации, повышенная температура, может быть, ломота в теле, мышечные боли, проблемы с носоглоткой, дискомфорт, першение. Кроме того, может появиться сухой кашель на начальном этапе заболевания.