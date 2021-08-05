Директор омского детдома, бравший взятки с подрядчиков, отделался штрафом

Директора детдома признали виновным во взяточничестве. Фото: Анастасия Осипова

В Омске вынесли приговор директору коррекционного детского дома-интерната. В суде установлено, что он дважды получил через посредника взятки на общую сумму в 162 тысячи рублей. Взамен от лица заказчика работ помог подрядчикам заключить договоры в обход официальных торгов. Силовики задержали его в момент передачи денег.

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что прениях сторон государственный обвинитель предлагал отправить подсудимого в колонию на 3 года 6 месяцев, штрафу в 300 тысяч рублей, а также запретить ему занимать определенные должности сроком 3 года.

В итоге ограничились штрафом в 200 тысяч рублей и лишением на 2 года теперь уже бывшего директора занимать руководящие должности на госслужбе.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.