Неравнодушные люди ищут родных омички, оказавшейся без денег на вокзале в Москве

Тех, кто узнал женщину по описанию, просят обратиться в полицию. Фото: «Омск Live»

Жительница Москвы разместила пост в паблике «Омск Live». Неравнодушная женщина не смогла пройти мимо человека, который, как ей показалось, попал в беду.

– В районе Ленинградского вокзала утром обнаружила женщину под ж/д мостом – без обуви, в грязи, возраст примерно 40-50 лет, назвалась Ириной, – рассказывает автор сообщения. – Женщина ухоженная, не бомж – золотые серьги, хорошее мелирование, татуаж бровей, ресницы, губы, хорошие зубы. Похоже, что ее обокрали. Сказала: ехала из Омска в Москву на поезде. Вроде бы, приехала на Павелецкий вокзал. Но это не точно, еле говорит. При себе ничего нет. Видно, что человек приличный, страшно, что пропадет.

Комментаторы предположили, что женщина стала жертвой воров или грабителей. Возможно, ей что-то подсыпали в воду или сильно ударили по голове, поэтому она ничего не помнит. При этом взяли только деньги, оставив украшения – по последним было бы легко выйти на след преступников.

Сейчас женщину отвели в полицию, пытаются найти ее близких. По словам очевидцев, она с трудом приходит в себя и постоянно плачет. Рассказала также, что ее зовут Ирина Борисовна и что у нее есть сын Олег.

Тем, кто узнал эту женщину по описанию, сообщают, что она находится в отделении полиции Ярославского вокзала.