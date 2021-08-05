Омича, разъезжавшего по набережной Тухачевского на автомобиле, поймали

Омича нашла полиция и выписала штраф.

Накануне в соц сетях омичи поделились видеозаписью, где запечатлён очередной автохам. Но, если на дорогах безответственным поведением мало кого удивишь, то поездка по пешеходной дорожке все же вызывает вопросы. Омич на иномарке решил прокатиться по пешеходной зоне на набережной Тухачевского в районе Омской крепости. На видео он как раз направляется по вело дорожке от крепости к бассейну "Пингвин". Сколько он ехал по набережной до этого, не известно. Омич, видимо, решил, что для проезда по очерченой вело дорожке достаточно включить аварийку. Навстречу ему шли люди, дети катались на самокатах. Подобное поведение могло привести к аварии, несмотря на небольшую скорость автомобиля.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что водителя нашли. Им оказался 37-летний омич. За проезд в неположенном месте ему выписали штрах 2000 рублей.