Половина омских учителей вынуждены работать на несколько ставок

Половина учителей в Омске ищут подработку, чтобы повысить доходы. Фото: Ксения КОНЮХОВА

В преддверии нового учебного года портал для поиска работы Зарплата.ру провел опрос среди учителей, в котором выяснилось, что большинство из них постоянно берут подработки.

Оказалось, что дополнительный доход ищут 53% опрошенных омичей. 37% из них берут дополнительные ставки в школе на основной работе, 34% выбирают получать надбавки за классное руководства, 18% в качестве подработки занимаются на дому с учениками, которые не посещают школу по состоянию здоровья, а 9% набирают учеников в качестве репетиторов. Средняя зарплата омских учителей в школе, по данным портала, составляет 25 тысяч рублей.

Педагоги и раньше высказывались в негативном ключе о переходе на дистанционное обучение. Сейчас они снова высказались против. 63% опрошенных заявили, что с введением дистанционки нагрузка по работе на них выросла, а не уменьшилась.