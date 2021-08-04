Ветеринарные аптеки оштрафовали

В мае этого года специалисты Управления Россельхознадзора провели плановую проверку ветеринарной аптеки ИП Марченко И. В. В ходе проверки выяснилось, что в аптеке нарушались Правила хранения лекарственных средств для ветеринарного применения - отсутствовала нумерация и маркировка полок и торговых витрин. В отношении ИП Матченко Управлением было возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ в и передано для рассмотрения в судебные органы. В июле областной Арбитражный суд назначил предпринимателю штраф в размере 4 тысячи рублей за осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.

За неправильное хранение ветеринарных лекарств по этой же статье мировым судьей Омского района на 5 000 рублей было также оштрафовано и должностное лицо ООО «Своё хозяйство». Во время плановой проверки этой организации специалисты Управления выявили, что отсутствует маркировка полок. Был составлен протокол об административном правонарушении, а судебные органы приняли решение о виновности должностного лица по материалам проверки.