Двукратная Олимпийская чемпионка Бацарашкина рассказала о «косяках» судей в Токио

ФОТО: Сергей Мельников

Виталина Бацарашкина, завоевавшая сразу три медали, рассказала об изнанке Олимпийских Игр в Токио. Оказывается, в организации соревнований было не все гладко. Остались у омской спортсменки и вопросы к судьям. Напомним, что во время выступления у Бацарашкиной система неожиданно не засчитала один из выстрелов.

- Говоря про технические ошибки... в обоих личных стартах были небольшие косяки. Это была не электроника, а неправильно подобранная команда судей, - сказала омичка. - Вот все выстрелили, и у меня оставалось ещё 27 секунд на попытку. Потом услышала команду "стоп". Позвала их и сказала, что ещё не стреляла и у меня есть запас по времени. Они что-то долго обсуждали, но дали дополнительные 50 секунд.

Виталина Бацарашкина рассказала, что была накладка и в финале одного из выступлений.

- Ведущий что-то рассказывает. И во время его речи мы услышали команду "заряжай". Мы оборачиваемся друг на друга и не понимаем, что происходит, - вспоминает наша спортсменка. - Позвали судью, сказали об этом. Он пошёл к остальным, вернулся и сказал, что нам дадут команду. Потом уже пошло как надо.

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