В Омске за сутки коронавирусом заболели 386 человек

В Омской области коронавирус продолжает активно распространяться. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области все еще остается напряженной эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Число зараженных перестало активно расти, но все равно цифры немного увеличиваются и подбираются к 400 заразившимся в сутки. Сегодня медики зафиксировали 386 заболевших, это всего на два человека больше, чем вчера. Общее число заразившихся составило 62 781 человек.

Количество выздоровевших то ковида тоже увеличилось на два человека. За сутки их зафиксировали 262. Общее число переболевших уже достигло 45 850 человек.

Умерли от нового вируса 11 человек за сутки. Общее число жизней, унесенных коронавирусом с начала пандемии, составило 1 737 человек.