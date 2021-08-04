Главврач омской больницы оплатила цветы для проверяющих из облпрокуратуры и стала жертвой мошенников

Мошенник убедил врача, что проверяющим из прокуратуры обязательно нужно вручить по букету. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась главный врач одной из омских больниц. Женщина пожаловалась на мошенников. Она рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный и представился сотрудником областной прокуратуры. Он сообщил о предстоящей проверке и заверил женщину, что для проверяющих необходимо заказать цветы. Омичка уже собралась срочно искать букеты, но звонивший заверил, что все готово, осталось только оплатить заказ курьеру. Сумма вышла не маленькая, 22 400 рублей. Медик перевела деньги на указанный номер, а потом решила позвонить в прокуратуру, чтобы уточнить детали. Но женщину ждало разочарование, в ведомстве ей ответили, что никакой проверки не планировали.

Как уточнили в пресс-службе полиции, омичка поверила мошеннику, потому что голос был похож на голос ее знакомого. Теперь в деле разбираются полицейские. Мошенникам может грозить до 5 лет лишения свободы.