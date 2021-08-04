В Омске нашли пропавшего три дня назад ребенка из Новосибирска

Полицейские заметили голосующего на обочине ребенка и доставили в отделение.

Три дня родные 10-летнего Евгения не могли найти места. 1 августа, в воскресенье, мальчик ушел погулять из дома в селе Дмитриевка Татарского района Новосибирской области и пропал. Его пытались найти своими силами, но ничего не вышло. Накануне к омичам обратились волонтеры с просьбой найти ребенка, появились предположения, что Женя может поехать в Омск. К поискам подключились и в полиции.

Один из патрулей заметил на дороге ребенка, который пытался поймать попутку. Мальчик выглядел изможденным и растерянным, поэтому полицейские сразу направились к нему.

- Мальчик ничего не рассказал о себе, назвал только имя. Рассказал, что в городе уже два дня и почти ничего не ел и не пил. Мы дали ребенку воды еды, а потом доставили в отделение, - рассказали нашедшие мальчика патрульные. Уже позже выяснилось, что это именно пропавший Женя.

В полиции ребенок рассказал, что сам ушел из дома, а до Омска доехал на электричке, чтобы погулять. Как отметили в пресс-службе полиции, мальчик сейчас находится в спеццентре для несовершеннолетних, завтра за ним приедут родители и заберут домой.