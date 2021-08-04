Омичка избила инвалида-колясочника скалкой и сбросила в погреб

Дело повторно рассмотрят в омском суде, приговор прокуратура намерена обжаловать из-за мягкости. Фото: Артем КИЛЬКИН

До суда дошло дело 31- летней омички, которую обвиняют в смерти ее знакомого. На заседании установили, что 27 февраля 2021 года приятели собрались в доме погибшего в Калачинске распивали спиртное. Женщине не понравилось, что в доме слишком много мусора, она попыталась застить хозяина дома, инвалида-колясочника, убраться, но он отказался. Тогда женщина взялась за скалку и избила приятеля. Потом она сбросила его в погреб, где, по версии следствия, мужчина и скончался.

На омичку завели уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть пострадавшего. Калачинский районный суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сама женщина свою вину отрицала, а приятель, по ее словам, погиб случайно. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, они намерены обжаловать приговор из-за его мягкости.