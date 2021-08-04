Летом посреди жары целый поселок в Омской области остался без воды

В Омской области сельчане в летнюю жару остались без холодной воды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Этим летом проблемы с холодной водой на себе почувствовали жители поселок Ключи в Омком районе. Жители жаловались на то, что воды постоянно пропадала и говорить о ее круглосуточной подаче точно не приходилось. Сложнее всего было в жаркие недели, когда температура поднималась выше 30 градусов.

Добиться нормального водоснабжения удалось только после вмешательства прокуратуры. В пресс-службе ведомства уточнили, что отсутствие бесперебойного снабжения жителей холодной водой является нарушением Правил представления коммунальных услуг. ООО «Коммуналсервис», обслуживающие поселок, получили представление и уже установили дополнительный насос для обеспечения нормальной подачи воды. Представители местной администрации, коммунальщиков и «ОмскВодоканала» 28 июля провели контрольный выезд в поселок. Сейчас вода поступает без перебоев и с нормальным давлением.