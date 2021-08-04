Волонтеры ищут омича без памяти, сбежавшего из больницы

Омич ушел из больницы и пропал.

Омские волонтеры попросили у горожан помощи в поисках 54-летнего Сергея Мица. Мужчина вышел из больницы и буквально исчез. О его месте нахождения ничего не известно уже около месяца. Последний раз его видели неподалеку от медицинского учреждения 13 июня. Родные уже почти месяц не знают, что с ним. Отмечают, что Сергею может быть нужна медицинская помощь, а также у него возможны провалы в памяти.

Приметы Сергея: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, черные с сединой волосы, карие глаза.

Особые приметы: татуировки на руках и ногах

В момент исчезновения был одет в синюю спортивную кофту, светло-бежевую футболку, темно-зеленые штаны и черные шлепанцы.

Если вы видели Сергея или знаете, где он может находиться, обратитесь в поисковый отряд или позвоните в полицию.