За полгода пассажиропоток омского аэропорта превысил 600 тысяч человек

ФОТО: Евгений Цуприк

Омский аэропорт поделился данными о числе перевезенных пассажиров за первые полгода 2021-го. Оказалось, что сейчас омичи летают гораздо больше, чем годом ранее. Причины, конечно, связаны с пандемией.

По данным аэропорта, за первые 6 месяцев самолетами воспользовались 611 тыс. пассажиров. Годом ранее за этот же период было перевезено всего лишь 352 тысячи человек. В стране действовал локдаун, полеты на все курорты были отменены. Поэтому цифры понятны.

Всего же за пандемийный год услугами перелетов через омский аэропорт воспользовались 942 тысячи человек.