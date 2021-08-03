Следком начал проверку обращения омички, которую по время суда по алиментам ударил в живот бывший любовник

Олеся и Роман начали встречаться, когда девушка обратилась к нему за услугами адвоката.

Напомним, 33-летняя жительница Омска Олеся Фисенко судится с адвокатом Романом Носиковым (имя и фамилия мужчины изменены) из-за алиментов на их совместного сына Мишу. Сначала 53-летний мужчина, вроде бы, был не против ребенка, но потом передумал. Сейчас он вспомнил, что женат и имеет на иждивении троих законных детей. Добровольно содержать еще одного ребенка он отказался.

Олеся через ДНК-тест доказала, что отцом Миши является Носиков. Суд встал на ее сторону и назначил Роману алименты в размере 22 тысяч рублей в месяц. Не согласившись с этим решением, мужчина после заседания напал на мать своего ребенка. Прямо под камерами наблюдения в здании Центрального райсуда он ударил женщину в живот, зная, что у нее была серьезная послеродовая травма и понимая, что этим причинит ей сильную боль.

Олесю на скорой увезли в БСПМ-2. Медики зафиксировали побои. Сейчас потерпевшая находится на больничном, также она написала заявление в полицию. Оттуда его передали в Следственный комитет.

Как выяснила «КП-Омск», в Следственном отделе по Центральному округу Омска областного СУ СК обращение Олеси Фисенко о нападении на нее адвоката зарегистрировано, начата проверка.

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