В тройной аварии в Омске пострадала женщина

В аварии участвовала фура и две легковушки. Фото: ВКонтакте

Серьезная авария произошла в Омске на пересечении улиц 20 лет РККА и 20-я Линия. Там столкнулись легковушка «Пежо» и фура марки «Вольво». Авария произошла на нерегулируемом перекрестке, уточнили изданию «Город55» в пресс-службе ГИБДД. От удара легковушку отбросило на стоявший рядом «Хендай».

Трое водителей за медицинской помощью не обращались: 64-летний владелец «Пежо», 60-летний водитель фуры и 32-летний водитель «Хендая» остались целы. Но в больницу попала 65-летняя пассажирка французской иномарки. Ее доставили в больницу с различными травмами.