Олимпийскую чемпионку Виталину Бацарашкину сделают почетным гражданином Омска

Еще одним почетным жителем в Омске скоро станет больше.

Сегодня в Омск вернулась с триумфом Виталина Бацарашкина. Она привезла три медали, две золотых и одну серебряную, в стрельбе из пистолета. Девушку с размахом встретили в аэропорту. Приехали соскучившиеся родственники, друзья и толпа фанатов.

За победу на олимпиаде Виталина получит крупное денежное вознаграждение от правительства области, а городские власти решили наградить Бацарашкину званием почетного гражданина Омска. Это пока не до конца решенный вопрос, мэр Омска Оксана Фадина пока только выступила с таким предложением, кандидатуру должны одобрить на заседании горсовета. Но с этим, скорее всего, не возникнет проблем.