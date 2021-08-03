В Советском округе пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний: с 9.00 до 20.00 4 августа 2021 будут проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Восточного и Западного лучей ТЭЦ-3, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и ведомств.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 22 Апреля, 50 лет Профсоюзов, Нефтезаводская.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.