Один университет – одна вселенная. Осуществи свою мечту с ОмГУ им. Ф.М. Достоевского!

Бредфорд, Великобритания

В области академической мобильности ОмГУ – безусловный лидер среди университетов Омска.

«Обучение проходит как в рамках межвузовских соглашений, на данный момент у ОмГУ 119 партнеров по всему миру, так и в рамках различных стипендиальных программ (Erasmus+, First, Президентская программа, межправительственные соглашения), - рассказывает начальник отдела планирования и организации международной деятельности Алексей Сорокин. – У студентов есть возможность обучаться в рамках академической мобильности в университетах Великобритании, Германии, Австрии, Польши, Финляндии, Венгрии, Португалии, Словакии, Латвии, Румынии, Испании, Китая, Японии и стран СНГ. И из года в год количество зарубежных партнеров университета растет. Также наши вузы-партнеры предлагают различные онлайн программы/курсы для студентов ОмГУ».

Гливице, Польша

В рамках программы Erasmus+ студенты могут пройти обучение в течение семестра в университете-партнере ОмГУ, при этом ежемесячно выплачивается стипендия 800-850 евро и покрываются дорожные расходы в сумме 530-820 евро.

Грац, Австрия

Ознакомиться с отзывами участников программ можно на странице отдела организации и планирования международной деятельности ВКонтакте: #studyabroad_omsu_review или на сайте ОмГУ https://omsu.ru/about/structure/general/omp .

Кордова, Испания

Для того чтобы принять участие в академической мобильности, студенту необходимо владеть английским языком не ниже уровня В1 и иметь хорошую академическую успеваемость. В этих программах без ограничений участвуют студенты всех факультетов как бюджетной, так и коммерческой формы обучения, как российские, так и иностранные студенты ОмГУ.

Конкурс ТикТок

Помимо прочего, отдел планирования и организации международной деятельности организует языковые клубы — для максимального погружения в иностранную культуру и общения с носителями языка напрямую. Занятия в языковых клубах — это не сухие лекции, а уютные и в то же время полезные дискуссии, построенные на интерактивной подаче материала.

Клуб английского

В университете сформировалась очень интересное международное, межкультурное студенческое сообщество: кроме традиционной для Омска большой группы студентов из стран Средней Азии, в ОмГУ учатся ребята из Китая, США, Кореи, Индии, Колумбии, Боливии, Эквадора, Монголии, на летние и зимние школы приезжают студенты из многих стран Европы. Студенты ОмГУ принимают активное участие в летних и зимних школах русского языка и культуры в качестве волонтеров. Волонтерское движение — это не только способ по-настоящему подружиться с иностранными студентами ОмГУ и помочь им адаптироваться к жизни в нашей стране, но и получить дополнительные баллы при отборе в конкурсах на получение гранта в иностранном вузе. То есть, чтобы познакомиться с другими культурами, открыть для себя мир в его многообразии, необязательно даже выезжать за рубеж.

Открой для себя мир, поступив в ОмГУ!