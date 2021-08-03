Виталина Бацарашкина - в Омске: «Менять фамилию после свадьбы не планирую!!»

В Токио омичка Бацарашкина завоевала 3 медали.
Фото: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Только что закончилась встреча двукратной Олимпийской чемпионки в Токио Виталины Бацарашкиной. В аэропорту Омск ее встречала семья, журналисты и армия болельщиков.
- Какие у вас планы?
- Будем готовиться к дальнейшим выступлениям вот и все. В эти полгода надеюсь отдохнуть. После Нового года первые старты и нужно будет готовиться. Спасибо за теплый прием. Я когда увидела хор, сразу поняла, к чему готовиться. Очень круто спели на самом деле. Огромное спасибо тем, кто меня поддерживал на пути к этим медалям. Всем спасибо за прием, за то, что встречаете меня с такой теплотой. Я рада вернуться дом
- На свадьбу денек найдете? Вам ведь сделали предложение.
- Надеюсь, что найду, - ответила чемпионка и засмеялась.
- Как вы познакомились с вашим женихом?
- Все просто: познакомились мы с ним на сборах.
- На следующих выступлениях мы увидим вас уже с новой фамилией?
- Слишком много документов менять. Я планирую оставить свою фамилию.