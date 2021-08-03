В Омск поступила крупная партия «Спутник V» из 72 000 доз

В ближайшее время вакцину доставят по больницам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске продолжается вакцинация. На данный момент прививку от коронавируса поставили уже больше 466 тысяч жителей. Стало известно, что в наш регион поступила очередная крупная партия вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V») - 72 000 доз. Об этом сообщили в пресс-службе омского минздрава.

- Министром здравоохранения Александром Мураховским дано поручение передать препарат в учреждения максимально оперативно, - уточнили в ведомстве. - Специализированные холодильные машины уже направились в пункты вакцинации. Часть препарата будет направлена и в центральные районные больницы.

Ранее мы сообщали, что из-за наплыва желающих сделать прививку от ковида в омских больницах наблюдается очередь на вакцинацию.