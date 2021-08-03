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Общество3 августа 2021 8:29

В центре Омска изменили режим работы проблемного светофора

Теперь на перекрестке Жукова и 10 лет Октября должно стать меньше пробок
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Режим работы светофора изменили из-за длинных пробок.

Режим работы светофора изменили из-за длинных пробок.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В дептрансе сообщили, что отрегулировали работу светофора на перекрестке в центре города, где постоянно наблюдались сложности с проездом. На перекрестке улиц маршала Жукова и 10 лет Октября постоянно наблюдались длинные пробки. По подсчетам специалистов машины выстраивались в очереди почти на полкилометра на спуске от Фрунзенского моста.

Чтобы избежать этого специалисты депртанса увеличили время зеленого сигнала для автомобилей, движущихся по улице Жукова. Это должно помочь сократить пробки. Специалисты продолжат наблюдать за проблемным участком, но уже сейчас заметили улучшения. Отрезок можно проехать за 1-2 светофорных циклов, вместо 4-5, как это было раньше.