В Омской области зарегистрировали кандидатов на выборы в Госдуму и Заксобрание от Партии пенсионеров

От Омской области на выборах в Государственную Думу РФ восьмого созыва Партию пенсионеров представят трое кандидатов. Это руководитель регионального отделения Партии пенсионеров в Омской области, глава компании «Ретракс», общественный деятель Иосиф Дроботенко, председатель городского Совета ветеранов и пенсионеров Геннадий Павлов и врач БУЗОО «Областная детская клиническая больница», заместитель председателя региональной общественной организации «Ветераны здравоохранения Омской области» Ольга Добаш.

Отметим, что сбор подписей для регистрации кандидатов на выборах в Государственную Думу не требовался, поскольку по итогам прошлых выборов Партия пенсионеров имеет фракции в 12 региональных парламентах. А вот для регистрации списка кандидатов в Законодательное собрание по единому областному избирательному округу партия набрала 8 263 подписи жителей Омской области, что явилось достаточным для выдвижения.

Баллотироваться в областной парламент от Партии пенсионеров будут 57 кандидатов. Среди них известный врач-онколог Сергей Глатко, врач, преподаватель медицинского университета Евгений Матвеев, энергетик, почётный работник АО «ТГК-11», ученый Виктор Мартюшов, ветеран боевых действий в Афганистане Сергей Коротков, общественный деятель Александр Краев.

«Впереди у Российской Партии пенсионеров за социальную справедливость много серьезной работы, – прокомментировал регистрацию кандидатов руководитель регионального отделения Партии пенсионеров в Омской области Иосиф Дроботенко. – Нужно решать проблемы, накопившиеся в стране за последние 30 лет. Они обозначены в программе, которая создавалась не накануне выборов, а разрабатывалась годами. Хочу подчеркнуть, что она рассчитана на решение проблем не только старшего поколения, но и молодежи. Мы хотим, чтобы наша страна крепла и развивалась. Поэтому идем в Государственную Думу и Законодательное собрание не заседать, а работать».

Кроме того, 2 августа ЦИК заверила федеральный список кандидатов от Партии пенсионеров на выборы депутатов Государственной Думы. В составе списка – 277 кандидатов. Его федеральную часть представляют Владимир Бураков, Андрей Широков и Владимир Ворожцов.