В Омской области за год почти 62 тысячи человек получили бесплатное лечение от ковида дома

Многим омичам приходится бороться с коронавирусом на дому. Но врачи все равно следят за состоянием таких пациентов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области продолжает рати заболеваемость коронавриусом. Каждый день фиксируют все больше и больше людей, подхвативших новую болезнь. За прошлые сутки, например, выявили 387 заразившихся, но в больницу отправили только 92 из них. Остальные 295 человек смогли продолжить лечение дома. Таких случаев большинство. По данным минздрава, в Омской области за 9 месяцев с ноября 2020 года бесплатными лекарствами от ковида обеспечили 61 975 человек на домашнем лечении. Для обеспечения больных необходимыми препаратами правительство России выделило почти 184 миллиона рублей, еще 40 миллионов выделили из регионального, уточнили в минздраве.

Несмотря на это некоторым омичам все же приходится сталкиваться с трудностями при лчении дома. Недавно мы уже рассказывали о болезни бывшего омского министра культуры Анны Статвы. Экс чиновница заразилась ковидом и осталась на лечении дома, но вызвать врача смогла только после огласки истории в СМИ.