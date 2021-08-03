«Ростелеком» предлагает омичам выгодные пакеты услуг

«Ростелеком» обновил условия предоставления услуг по предложениям «Технологии выгоды» и «Технологии выгоды+», благодаря чему пакетные тарифы стали для омичей еще удобнее. Комплексное решение дает возможность объединить счета за услуги цифрового провайдера и платить единовременно за домашний интернет, мобильную связь и видеосервис Wink.

Базовый тарифный план «Технологии выгоды» включает в себя домашний безлимитный интернет на скорости до 100 Мбит/с, цифровую платформу Wink с доступом к пакету «Стартовый», а также 1 200 минут разговоров с абонентами других операторов и безлимитный мобильный интернет. Теперь за дополнительную плату этот пакет можно дополнять: ускорять интернет при подключении по оптике, увеличивать пакет включенных минут или настраивать в Wink тарифы «Трансформер» или «Премиум».

«Мы стремимся сделать жизнь клиентов проще и удобнее, в том числе это касается развития и совершенствования комплексных тарифов и их настройку под индивидуальные потребности. Например, одним требуется больше минут для разговоров друг с другом, другие хотят “разогнать” интернет, а еще кому-то не хватает базовых телеканалов. Теперь эти пожелания можно гибко встроить в уже подключенный пакет и не задумываться о дополнительных счетах или договорах», — отметил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».

Кроме того, пакет «Технологии выгоды» позволяет подключить до пяти сим-карт к общему тарифу. Звонки внутри группы, а также на мобильные и городские телефоны «Ростелекома» по всей России не тарифицируются. При необходимости можно взять в аренду оборудование — роутер или ТВ-приставку.

Подробную информацию о тарифах можно узнать на сайте, а также уточнить по бесплатному телефону 8 800 100 0 800.