На трассе Омск-Тюмень за месяц в ДТП пострадали 15 человек, 1 скончался

В Омской области трасса на Тюмень печально известна большим количеством аварий. Фото: Сергей ГАПОН

Часто поступают сообщения об авариях на трассе Омск-Тюмень. Она печально известна среди автомобилистов большим количеством ДТП. Как подсчитали в омский Госавтоинспекции только за последний месяц на трассе произошло 8 серьезных аварий, в которых пострадали 15 человек, а 1 умер.

На аппаратном совещании губернатор Омской области Александр Бурков обратил внимание на проблему высокой аварийности на трассе, поручил выяснить причины и разработать предложения для улучшения дорожной обстановки.

- Такое количество аварий – это очень печальная картина. Необходимо, чтобы в течение месяца у нас были сформулированы конкретные предложения. Мы должны понимать, в чем причины и что необходимо делать для улучшения ситуации, - отметил в ходе совещания глава региона.