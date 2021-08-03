В двух районах Омской области объявили высокую пожароопасность

В двух районах области на этой неделе возможны лесные и степные пожары. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Полностью расслабиться не удается экстренным службам в Омской области даже сейчас, когда лето подходит к концу. Пусть больше не действует режим повышенной готовности, который губернатор вводил из-за пожароопасности, но спасатели все равно продолжают наблюдать за обстановкой.

С 3 до 6 августа в Русско-Полянском и Оконешниковском районах синоптики прогнозируют возможность возникновения природных пожаров из-за жары. В МЧС администрациям районов рекомендуют усилить работу с населением, а жителей просят хотя бы в эти дни соблюдать правила пожарной безопасности, не сжигать мусор, траву, не разводить костры и быть предельно внимательными.