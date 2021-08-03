Несмотря на эпидобстановку, «Флору» в Омске все-таки проведут

В этом году темой выставки станет наука. Фото: zakupki.gov.ru

Напомним, День города, запланированный на эти выходные, перенесли на 12 сентября. Все из-за сложной ситуации с коронавирусом. Ежесуточно заражается по 380 человек, умирает по 8-10. Чтобы инфекция не распространялась еще быстрее, многие массовые мероприятия в регионе отменены.

Однако исключение решили сделать для выставки «Флора». Правда, без широкой огласки, торжественное открытие отменили.

– Никаких массовых мероприятий на «Флоре» у нас не запланировано, поэтому мы ничего и не анонсируем, – цитирует «ОмскЗдесь» пресс-службу депкультуры.

А в департаменте городского хозяйства мэрии сообщили, что в Воскресенском и Выставочном сквере уже начали создавать цветочные композиции.