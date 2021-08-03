Олимпийская чемпионка Бацарашкина: «Медали с Олимпиады весят 1,7 килограммов»

Виталика Бацарашкина уже вернулась в Россию и скоро отправится в Омск.

Совсем скоро в Омск вернётся двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина. Меткая омичка завоевала два золота в личном зачёте и серебро в командном. Первая медаль по стрельбе с 10 метров стала первой не только для Виталины, но и для всей российской сборной. Через несколько дней в командных соревнованиях омичка выиграла серебро. И никто не ожидал, но она завоевала третью медаль, золото в скоростной стрельбе. Теперь спортсмены возвращаются на родину.

- Радостно, что вернулись. Скоро вылет до ой, наконец увижу родных. Медали весят 1,7 килограммов, тяжелые. Каждая из них тяжело далась, они все для меня одинаково ценные, - рассказала Виталика в аэропорту, отвечая на вопросы журналистов.

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