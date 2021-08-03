Соцсети: В Омске на Карла Маркса вырубили десятки деревьев

На месте бывших деревьев только ямы и кучи земли. Фото: ВКонтакте

Грустную картину наблюдали омичи в центре города. На проспекте Маркса рядом с остановкой "Хлебозавод" вырубили десятки деревьев. Об этом сообщают пользователи соцсетей. Раньше здесь росли десятки яблонь, ивы и березы. Однако сейчас на месте деревьев ямы и кучи земли.

О том, что деревья под угрозой, стало известно еще в июне. Комиссия при мэрии, как сообщали СМИ, разрешила застройщику снос более сотни зеленых насаждений рядом с остановкой "Хлебозавод". А все из-за того, что на месте павильона фирма задумала организацию выезда из дворов для жителей элитного комплекса. Для этого нужно было переносить остановку как раз к месту, где росли деревья.

Судя по вырубленным деревьям, процесс переноса павильона начат. Срублено несколько десятков зеленых насаждений. Будет ли выполнено какое-то компенсанционное озеленение, не сообщается. Однако за вырубку деревьев застройщик заплатит в муниципальный бюджет 1,6 млн. рублей. Вероятно, на эти средства власти и высадят новые растения.