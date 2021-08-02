«Транснефть - Западная Сибирь» проверила противопожарную готовность на производственном объекте в Омской области

Тренировка проводилась с целью проверки готовности личного состава договорных подразделений ФПС ГПС, персонала ЛПДС «Омск» к оперативным действиям по тушению пожара, а также их умения применять технику и системы пожаротушения резервуарного парка.

Согласно сценарию учения, в результате попадания молнии в резервуар объемом 10 тыс. куб. м на ЛПДС «Омск» произошел условный взрыв с частичным обрушением крыши и последующим возгоранием по площади зеркала нефтепродукта. Ситуация была осложнена тем, что стационарная автоматическая система пожаротушения не сработала.

На месте условного возгорания был сформирован штаб пожаротушения. Тушение проводилось комбинированным способом от передвижной пожарной техники непосредственно как на поверхность продукта, так и под его слой.

В тренировке был задействован персонал перекачивающей станции, личный состав местных пожарно-спасательных частей, а также члены добровольной пожарной дружины предприятия – всего 18 человек. Для ликвидации возгорания были использованы три пожарных автоцистерны, пеноподъёмник.

По итогам проведенной тренировки комиссия дала положительную оценку действиям участников: боевое развертывание было выполнено в нормативные сроки, персонал действовал слаженно и скоординировано. Цели мероприятия были достигнуты.