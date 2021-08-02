Тренер омского пловца Малютина рассказала, почему он взял только одно серебро на Олимпиаде

Мартин Малютин на Олимпиаде в Токио взял серебряную медаль в групповых соревнованиях. Фото: инстаграм Мартина Малютина

На олимпиаде в Токио омские спортсмены взяли несколько наград разного достоинства. Действительно триумфальной она стала для омичка Виталины Бацарашкиной, она завоевала сразу два золота и одно серебро. Еще одним омичом, который взошел на пьедестал, стал пловец Мартин Малютин. Он стал серебряным призером в командных соревнованиях, а в личных занял только пятое место, но вполне мог бы побороться за медали, судя по результатам. Его тренер Наталья Рощина на сегодняшней пресс-конференции рассказала, что помешало спортсмену завоевать больше медалей.

- Мы 22 июля прилетели в Токио. А 24 июля он уже стартовал и сам ничего не понял. Одного дня на восстановление не хватило. Но потом стало легче. Мартин был недовосстановлен. Мы это уже потом проанализировали. Должны были приехать заранее, но решили пройти усеченным вариантом, - поделилась Наталья Рощина.

Сейчас Мартин отдыхает, но уже этой осенью ему предстоит участие в нескольких крупных соревнованиях.