Омичи снова жалуются на химическую вонь

Омичи снова провели бессонную ночь из-за выбросов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омичи продолжают регулярно ощущать неприятные запахи. От района к району они могут меняться, но постоянным остается одно – омичи массово жалуются и не могут спать по ночам. Например, сегодня, 2 апреля, в экогруппе снова появились жалобы омичей на ночные выбросы.

В Нефтяниках омичи заметили химический запах, в районе улицы Конева жаловались на мазутный запах. А на проспекте Мира в районе СибАДИ и вовсе не смогли понять, чем конкретно пахнет.

- С вечера перед дождем был непонятный химозный коктейль - сладковатый, с примесью больничного запаха. Сейчас жуткая газовая вонь до першения в горле, – написала местная жительница.

- На Красном пути невозможно дышать, не можем выйти с ребенком на улицу. Голова болит, - пожаловались с совершенно другого конца города.

Почти все, кто почувствовали запахи, написали, что обратились в экомониторинг, но специалисты оттуда пока не сообщали о выбросах. Нет пока данных о сегодняшней ночи и у синоптиков Обь-Иртышского УГМС.