Пьяная омичка устроила серьезное ДТП на оживленном перекрестке

После аварии за медицинской помощью обратились два человека. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Серьезную аварию устроила омичка на иномарке стала виновницей аварии на перекрестке улицы Березовая и проспекта Королева. Как выяснили прибывшие на место инспекторы Госавтоинспекции, 28-летняя омичка за рулем «Митсубиси Аутлендер» пыталась повернуть с Березовой на проспект, но не стала соблюдать сигналы светофора и выехала на красный. Из-за этого и произошла авария с «Лексусом» под управлением 35-летнего омича.

В результате аварии пострадали двое: водитель «Лексуса» и пассажирка «Митсубиси» 17 лет. Автоледи же оказалась пьяна, плюс ко всему у нее не было права на управление автомобилем. За это на нее завели административное дело. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются полицейские, чтобы точно установить все причины произошедшего.