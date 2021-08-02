С 4 по 10 августа в Омске пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний: с 10.00 4 августа до 20.00 10 августа 2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» и «Обратного» трубопроводов (раздельно) Южного, Восточного лучей и луча Октябрь ТЭЦ-5, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей согласно поданным заявкам.

ГВС потребителей прекращается. Плановый останов Южного и Октябрьского лучей ТЭЦ-5 с 00.00 4 августа до 24.00 17 августа 2021 года.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Романенко, Ермолаева, 50 лет ВЛКСМ, 20 лет РКАА, СТ Сибиряк (2,3 аллея), Космический проспект, Василия Товстухо, 75 лет Гвардейской бригады, Олимпийская, Окружная дорога, 3-я Молодёжная, 5-я Кордная.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.