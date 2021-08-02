В Омске на месяц продлили перекрытие улицы 7-я Северная

До конца лета в Омске останется перекрытой 7-я Северная. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске уже месяц перекрыта часть улицы 7-я Северная. Там проводят ремонт трубопровода. Работы планировали завершить к завтрашнему дню, 3 августа, но оказалось все не так легко. На участке проводили ремонт методом «труда в трубу», но с одной из труб произошли сложности. Оказалось, что в это месте обрушился коллектор и труба повредилась, поэтому заменить так, как планировали не получится.

- После прочистки коллектора от обрушившихся элементов перекрытия, камней, мусора и отложений было обнаружено расхождение стыков железобетонных труб, что вместе с оголённой в результате газовой коррозии арматурой, не даёт возможности завести новые полиэтиленовые трубы в коллектор, - рассказали в пресс-службе Водоканала. - В связи с этим, мы вынуждены продлить срок реконструкции трубопровода до конца августа, чтобы в створе старого коллектора проложить новый, который прослужит значительно дольше полувека.

Работы на участке продлятся до 30 августа. За это время специалисты планируют завершить установку новых перекрытий в коллекторе и заменить трубы. А автомобилистам пока придется пользоваться старой схемой объезда.