У омички, оставившей больного ДЦП ребенка без присмотра, не будут его забирать

Соседи уверены, что омичка постоянно оставляла больного ребенка одного, а сама уходила развлекаться. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Накануне очередной случай жестокости матери к ребенку потряс омичей. В сети появилось видео, где обеспокоенные соседи с полицией вломились в квартиру, там постоянно плакал ребенок. Оказалось, что там живет омичка с тремя детьми, один из которых серьезно болен ДЦП. Накануне мальчик простудился, поэтому стал хуже себя чувствовать. Как объяснила свои действия мать, она просто не выдержала напряжения и вышла на улицу проветриться, оставив ребенка одного. Соседи же рассказывают, что это уже не первый случай.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка Омской области Елизавета Степкина, семья постоянно наблюдается у медиков и с их стороны никаких жалоб на жестокое обращение с ребенком не поступало. Сейчас мать проходит лечение вместе с сыном, а позже ей окажут психологическую помощь.

- Центром ПМСС Омской области сегодня разрабатывается программа психолого-педагогической поддержки матери, воспитывающей ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которая будет включать серию психологических консультаций по снятию психоэмоционального напряжения и принятию ситуации рождения проблемного ребенка. В помощь маме, ее семья будет включена в программу «Передержка», которая предполагает организацию личного времени мамы, - отметила Елизавета Степкина.