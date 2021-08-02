«Росводоканал Омск» продолжает работы на коллекторе в районе 7-й Северной

Канализационный коллектор, проложенный в районе ул. 7 Северная в 60-х годах прошлого века, в мае 2021 года был признан аварийным. Изначально работы по его санации планировалось выполнить методом «труба в трубу» с частичным ограничением движения. Однако обнаружение разлома в средней части аварийного участка вызвало необходимость полного перекрытия движения с 3 июля по 3 августа.

- Мы ставили перед собой задачу реконструировать трубопрод методом «труба в трубу» до 3 августа, но после прочистки коллектора от обрушившихся элементов перекрытия, камней, мусора и отложений было обнаружено расхождение стыков железобетонных труб, что вместе с оголённой в результате газовой коррозии арматурой, не даёт возможности завести новые полиэтиленовые трубы в коллектор. В связи с этим, мы вынуждены продлить срок реконструкции трубопровода до конца августа, чтобы в створе старого коллектора проложить новый, который прослужит значительно дольше полувека. Кроме того, мы делаем всё возможное, чтобы на этом участке в дальнейшем не возникали повреждения на сети водоотведения, а омичи не опасались использовать данный маршрут для передвижения, - рассказал директор по капитальному строительству «Росводоканал Омск» Евгений Решетников.

Важно отметить, что работы проводятся без ограничения коммунальных услуг абонентам. Омский водоканал приносит извинения горожанам за возникшие неудобства и просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты движения.

Движение общественного транспорта в этой части города по прежнему организовано с объездом по улице Кемеровская. На пересечении улиц 7-я Северная, д. 24 и Волховстроя установлены две временные остановки для общественного транспорта. Также скорректированы режимы работы светофоров: ул. Кемеровская – ул. Волховстроя, ул. Кемеровская – ул. Красный Путь, ул. Волховстроя – ул. 7-я Северная, Красный Путь – 7-я Северная.