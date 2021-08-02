За сутки от ковида в Омске умерли 11 человек

В Омске продолжают расти заболеваемость и смертность от ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области продолжает оставаться напряженной ситуация с коронавирусом. Медики фиксируют все больше случаев заражений среди населения, об этом говорит статистика минздрава.

За прошедшие сутки заболели 387 человек, в больницы попали 92 человека. За все время наблюдений в регионе заболели 62 010 человек.

Выздоровели за день 154 пациента. За все время пандемии удачно перенесли ковид 45 328 человек.

Зафиксировали сегодня и рекордное число умерших. За сутки ковид унес жизни 11 человек, а за все время умерли уже 1 716 человек.