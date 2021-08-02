Омич хотел угнать машину, но доехал только до ближайшего гаража

Омич попытался угнать машину родственника, не смог, разочаровался и забрал магнитолу. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию обратился омич, рассказав о попытке угона своего автомобиля с дачи. Утром он заметил, что окно разбито, нет магнитолы и сама машина не на своем месте. В ходе расследования полицейские выяснили, что к попытке угона причастен 41-летний шурин заявителя.

Вечером омич возвращался в родительский дом, где родственник и оставил авто, чтобы переночевать. Ключей от дома у него не было, поэтому на участок омич попал, перелезая через забор. Приземлился он на машину родственника и отсыпаться после застолья передумал, а решил прокатиться. Он взял в доме лом, разбил стекло в задней двери и залез в салон. Чтобы завести машину, омич перерезал провода и соединил их, вот только не учел, что машина стояла на задней передаче. Авто врезалось в гараж остановилось. Переключить передачу и тронуться с места омичу так и не удалось. Чтобы как-то компенсировать неудачу, омич взял магнитолу из салона и ушел.

Как уточнили в пресс-службе полиции, омича задержали. На него завели административное дело за кражу магнитолы и уголовное за попытку угона автомобиля.