В Омске началось голосование среди жителей по выбору микротерриторий для благоустройства

В Омске стартовало голосование среди жителей по выбору микротерриторий для благоустройства Фото: пресс-служба администрации города Омска

Началось голосование среди жителей по отбору микротерриторий для благоустройства в 2022 году. Приводить в порядок их будут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Голосование, которое анонсировала лично мэр города Оксана Фадина, продлится до 31 августа на сайте 55.gorodsreda.ru. Принять в нем участие могут все жители Омска и Омской области старше 14 лет.

Есть ряд важных правил: отдать голос можно лишь за одну территорию. Для этого необходимо авторизоваться через портал Госуслуг или по номеру телефона. Во втором случае на телефон голосующего поступит входящий вызов. Последние четыре цифры номера – код для авторизации.

- Путем голосования мы вовлекаем омичей в процесс планирования благоустройства общественных территорий, – отметил директор департамента информационной политики администрации Омска Сергей Коновалов. – Непременное условие участия того или иного объекта в федеральном проекте – одобрение жителей города.

Омичи могут сами решить, какие место нужно привести в порядок рядом со своим домом Фото: пресс-служба администрации города Омска

Предварительный отбор территорий сформировали окружные администрации совместно с КТОСами и жителями. Как сообщили в пресс-службе омской мэрии, Ленинский округ вынес на голосование 18 микротерриторий, Октябрьский – 14, Советский – 21, Центральный – 19, Кировский – 21. Всего – 93 площадки, в том числе 14 расположенных в секторе индивидуальной жилой застройки. Карточка каждой территории на платформе 55.gorodsreda.ru содержит фотографию, отражающую текущее состояние, и описание планируемых работ.

В мэрии уже подсчитали, что обустройство одного объекта обойдется примерно в 3 млн. рублей. За счет средств, выделенных федеральным и областным бюджетом при софинансировании из бюджета города, а это в целом почти 200 млн рублей. Таким образом, уже в следующем году власти планируют благоустроить порядка 80 микротерриторий, которые отберут жители. Итоги голосования будут подведены в сентябре.

- В перечень объектов для благоустройства в 2022 году войдут микротерритории, набравшие наибольшее количество голосов жителей, – уточнил первый заместитель директор департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков. – В октябре-ноябре мы планируем провести торги и до конца года определить подрядные организации, чтобы уже весной следующего года они приступили к работам.