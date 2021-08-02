Два брата из Омска организовали подпольную торговлю сигаретами и алкоголем

Два брата незаконно продавали алкоголь и сигареты почти год. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омске будут рассматривать дело двух братьев, решивших заработать на незаконной торговле табаком и алкоголем. Инициатором идеи стал 41-летний омич, к делу он подключил младшего брата 33 лет. Вместе они нашли поставщика, на которого следствию выйти пока не удалось. В марте 2020 года братья закупили крупную партию немаркерованного алкоголя и сигарет. Все это они перевезли на арендованные в Омске склады и торговали прямо оттуда, чтобы не привлекать внимание.

Из незаконного оборота полицейские изъяли 2 500 бутылок алкоголя и 1 500 пачек сигарет. Все это стоило 792 тысячи рублей. Свою вину в совершении преступления омичи не признали, уточнили в пресс-службе прокуратуры. Их дело уже направили в Октябрьский суд для рассмотрения.