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Общество2 августа 2021 9:38

Появилось видео, как омич набросился на автомобиль с ножом

До этого он предлагал водителю выйти и поговорить
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич набросился с ножом на автомобиль, когда водитель попытался уехать. Фото: скриншот с видео

Омич набросился с ножом на автомобиль, когда водитель попытался уехать. Фото: скриншот с видео

Кадрами с видеорегистратора поделился омич, рассказав, что встретился с группой неадекватных мужчин. Встреча произошла накануне, 1 августа в выходные. Подробностями в публикации омич не поделился, но уточнил, что все случилось в Советском округе, на улице Стрельникова, недалеко от шиномонтажа вечером около 21:00.

- Некие люди напали на меня с ножом. Предлагали выйти из автомобиля с ножом в руках. В результате чего я стал уезжать, а некий человек ударил ножом несколько раз в капот моего автомобиля, - коротко обрисовал ситуацию автор видео.

В комментариях омичи не остались равнодушными к произошедшему. Кто-то даже посоветовал автору купить перцовый баллончик для самообороны. В ответ пострадавший заметил, что баллончик у него был, но противников было слишком много, и обострять конфликт не хотелось, поэтому он просто уехал.

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Омич бросился с ножом на автомобиль
Омич бросился с ножом на автомобиль
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