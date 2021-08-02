Появилось видео, как омич набросился на автомобиль с ножом

Омич набросился с ножом на автомобиль, когда водитель попытался уехать. Фото: скриншот с видео

Кадрами с видеорегистратора поделился омич, рассказав, что встретился с группой неадекватных мужчин. Встреча произошла накануне, 1 августа в выходные. Подробностями в публикации омич не поделился, но уточнил, что все случилось в Советском округе, на улице Стрельникова, недалеко от шиномонтажа вечером около 21:00.

- Некие люди напали на меня с ножом. Предлагали выйти из автомобиля с ножом в руках. В результате чего я стал уезжать, а некий человек ударил ножом несколько раз в капот моего автомобиля, - коротко обрисовал ситуацию автор видео.

В комментариях омичи не остались равнодушными к произошедшему. Кто-то даже посоветовал автору купить перцовый баллончик для самообороны. В ответ пострадавший заметил, что баллончик у него был, но противников было слишком много, и обострять конфликт не хотелось, поэтому он просто уехал.